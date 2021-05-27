الشناوي يكشف عن مثله الأعلى في حراسة المرمى.. ورسالة لجماهير الأهلي

قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه سعيد بخوض نهائي السوبر الإفريقي في قطر ونحن في حالة تركيز حاليا من أجل التتويج باللقب.





وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :" جمهور الأهلي يطلب منا تحقيق البطولات دائما وهدفنا تحقيق لقب البطولة وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونفرح الجماهير بالفوز باللقب غدًا".





وتابع :"أشكر كل من يدعمني ويُساندني ولكن التألق لا يعود لي بمفردي فنحن فريق جماعي وكل لاعب يعرف طلباته وواجباته في الملعب ونخوض لعبة جماعية".





وعن مثله الأعلى عالميا ومحليا قال الشناوي :"مثلي الأعلى عالميا هو مانويل نوير ومحليا عصام الحضري".





واختتم تصريحاته :"نتمنى أن يحالفنا التوفيق في مباراة اليوم وتحقيق اللقب من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي".



