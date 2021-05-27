موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك لخوض المران الأخير في قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.





ويؤدي الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ويحضر الإعلام ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي.





ويؤدي الأهلي مرانه في السابعة إلا الربع مساء بتوقيت قطر، فيما يخوض نهضة بركان مرانه في الثامنة والربع على نفس الملعب.





وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، على معاينة ملعب المباراة على هامش حضورهما المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن اللقاء.



