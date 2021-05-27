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تيباس يصف ما يفعله برشلونة وريال مدريد بالغباء

الخميس 27/مايو/2021 - 05:00 م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
وكالات
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كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، مفاجأة كبيرة عقب اجتماع المنصة الاستشارية للأندية، الذي عقد في مدريد، معلنا أن الفرق "الغارقة" التي لا تزال باقية في دوري السوبر الأوروبي، يمكن الاستغناء عنهم.

قال تيباس: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مستعد للبقاء على قيد الحياة، دون ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس في المسابقة، دوري أبطال أوروبا صمد 5 أو 6 أعوام دون مانشستر يونايتد وميلان".

وحول انعكاس عدم مشاركة برشلونة وريال مدريد لمدة عامين في البطولات الأوروبية على المسابقة المحلية، أشار تيباس إلى أن "الليغا مستعدة".

وأضاف: "نود أن يلعبا في أوروبا، لكن إذا توقفا عن فعل أشياء غبية، فربما يتمكنا من ذلك، يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالك، ما لا يمكنك فعله هو القيام بانقلاب وتفلت من العقاب".

وبخصوص الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إجراؤها في عام 2024، علق بقوله: "زيادة عدد المباريات في دوري أبطال أوروبا بنسبة 50% أمر يقلقنا، ودفاعا عن مسابقاتنا، نرى أنه عدداً كبيراً للغاية من المباريات، على الأقل في الوقت الحالي''.

واختتم: "نحن منفتحون أكثر للدفاع عن نظامنا البيئي، وسيكون لدينا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لحماية أنفسنا".

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