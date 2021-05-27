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وكالة الفضاء المصرية تطلق مبادرة كويكب مصر لطلاب كليات الإعلام

الخميس 27/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أطلقت وكالة الفضاء المصرية منذ عدة أيام أحد أهم مبادراتها وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، رغبة منها في نشر الوعي بثقافة الفضاء في مصر.
 
وتسعى الوكالة بقوه نحو توطين دراسات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. وعليه فقد قامت بتقديم العديد من البرامج التدريبية المتنوعة والمبادرات المؤثرة ومنهم برنامج سبيسك أو الفضاء لك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وًاخرهم مبادرة كويكب مصر، وهي عبارة عن مبادرة إجتماعية مقدمة من وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والرعاية الإعلامية لشركة next move.

كويكب مصر تهدف لنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء بجمهورية مصر العربية للمهتمين بهذا المجال عن طريق تدريب طلاب كلية إعلام في مجال نشر ثقافة الفضاء وأساسيات العلاقات الدولية ودور كل منهم في نشر ثقافة الفضاء بالمجتمع، ونظرًا لذلك يقوم الطلاب بالاشتراك في المبادرة عن طريق إعداد مشروع إعلامي لكل مجموعة منهم وسيتم تكريم أفضل المشاريع المتميزة من قبل الوكالة.

وتعد المبادرة فرصة ذهبية لطلاب الجامعات خاصة كليات الإعلام التي أقبلت بشدة وحرصت على المشاركة الفعالة لطلابها، لما لها من إمتيازات تم توفيرها لأول مرة لهم من خلال مبادرة كويكب مصر بإشراف أ. هيا علاء منسق الإعلام والتسويق بوكالة الفضاء المصرية.
وسيتم تكريم أفضل ثلاثة مشاريع في المبادرة من خلال حفل ضخم بحضور كبار الشخصيات بالدولة سواء في مجال الفضاء أو في مجالات أخرى وكذلك بحضور وكالات الفضاء العربية والأوربية والإفريقية.

وتهدف وكالة الفضاء المصرية لتقديم كل ما هو جديد ومبهر لطلاب مصر من خلال مشاريعها التعليمية وعبر مبادراتها التي تهدف لتعزيز مشاعر الانتماء والفخر للطلاب تجاه وطنهم الحبيب مصر، ولذلك كانت كويكب مصر..كن دائمًا جاهز للإطلاق.

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