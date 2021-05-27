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أودي تطور تصميم مستقبلي لمحطات شحن السيارات الكهربائية

الخميس 27/مايو/2021 - 05:04 م
محطة شحن السيارات الكهربائية
محطة شحن السيارات الكهربائية
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تعمل شركة أودي الألمانية على تطوير العديد من السيارات الكهربائية الجديدة، وتنوي جعل تجربة إمتلاك سياراتها الكهربائية مميزة.

كما كشفت الشركة عن محطة الشحن الاختبارية التي تحمل اسم Charging Hub، وتصفه أودي بأنه “مفهوم للشحن السريع والسيارات الكهربائية عالي المستوى”، ويتميز المبنى بمقابس الشحن على المستوى الأرضي، وصالة انتظار في الطابق العلوي تتميز بفخامتها وتجهيزاتها من الدرجة الأولى.

ستوفر Charging Hub قدرة تخزين 2.45 ميجاواط-ساعة، و6 مقابس بقدرة قصوى تصل إلى 300 كيلوواط، ويأتي بنظام 400 فولت فقط والذي يسمح حسب الشركة بإنشاء المحطة ضمن نطاق واسع من الأماكن دون تخطيط وإعداد مكثف.

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