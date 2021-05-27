السكرتير العام إجتماع لجنة تسيير مشاريع تطوير المناطق العشوائية في الدقهلية

ترأس اليوم الخميس اللواء عبدالقادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة بالانتبة عن محاغظ الدقهلية إجتماع لجنة تسيير مشاريع تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بمدينتي بلقاس والسنبلاوين من أجل الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتركيب حنفيات حريق وكذا أعمال الرصف والانترلوك.



وتناول الإجتماع مناقشة بدء أعمال التطوير بالمناطق الغير مخططة بمركز ومدينة بلقاس ومركز ومدينة السنبلاوين وذلك وفقا للبروتوكولات الموقعة بين محافظة الدقهلية وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزاراء، حيث تم في مارس الماضي توقيع بروتوكول لتطوير 3 مناطق في مدينة بلقاس وهى ( عزبة جاد - عزبة المريسي - وعزبة أبو عطيه- واوبور النور )بتكلفة قدرها 56 مليون جنيه لتنفيذ أعمال للإرتقاء بخدمات مياه الشرب والكهرباء والحماية المدنية بتركيب حنفيات حريق وكذا تنفيذ أعمال رصف وإنترلوك حيث تم البدء في أعمال التطوير في مايو الجاري ومدة تنفيذ المشروع 12شهر..

وكما تم في إبريل الماضي توقيع بروتوكول لتطوير ( عزبة صقر وسوق السمك ومثلث برقين ) بمدينة السنبلاوين بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه وذلك لتنفيذ أعمال تستهدف الإرتقاء بخدمات المرافق ويستغرق تنفيذ المشروع 12شهر وجاري الإنتهاء من إجراءات بدء التنفيذ بالمشروع..

ومن الجدير بالذكر أن الجهة المنفذة لمشروعات التطوير المشار إليها في كل من بلقاس والسنبلاوين هي الهيئة العربية للتصنيع..

حضرالإجتماع المهندس أسامه إسماعيل منسق عام صندوق تطوير العشوائيات والمهندسه نهاد البلتاجي مدير إدارة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة وممثلي صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة السنبلاوين.



جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة علي مستوي المحافظات للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين،وتنفيذًا لتكليفات الدكتورمصطفى مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن



