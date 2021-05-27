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الزراعة: تأهيل وتشغيل معمل انتاج طفيل الترايكوجراما بالواحات البحرية

الخميس 27/مايو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
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قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبحضور النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة الى الواحات البحرية وبمرافقة فريق علمى مكون من الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات و الدكتور عز الدين جاد الله العباسى مدير المعمل المركزى للنخيل والدكتور محمد عرفة عويس المشرف على معمل الترايكوجراما والدكتور محمد كمال رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ، واشتملت الزيارة على تأهيل وتشغيل معمل انتاج طفيل الترايكوجراما بالواحات البحرية التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات ، وحضور ختام وتوزيع شهادات اجتياز دورة تدريب النخالين والتى نظمها معهد بحوث وقاية النباتات الجهة المنفذة للحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع المعمل المركزى النخيل ومعهد بحوث البساتين بهدف سد جزء من العجز الكبير فى النخالين و كذلك اعداد نخال على دراية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة صحيحة والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.

كما تم زيارة أحد الحقول الإرشادية التى يتم تنفيذها من خلال الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء و التى يتم من خلالها تطبيق برامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل بإستخدام طرق المكافحة الحيوية مع اتباع العمليات البستانية المثلى وترشيد استخدام المبيدات لما لها من أهمية فى زيادة وجودة المنتج وحفاظا على صحة المستهلك مما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية من التمور، كما تم توزيع عدد من النشرات الإرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

كما تم عقد لقاء مع أصحاب المزارع للتعرف على مشاكلهم وتشجيعهم على تحسين جودة التمور مما ينعكس على زيادة القيمة التسويقية للتمور التى تتميز بها الواحات البحرية .كما تمت زيارة المزرعة البحثية و زراعة حقل نخيل صنف مجدول تابع للمعمل المركزى للنخيل كحقل ارشادى نموذجى.

كما تمت زيارة الحقل الإرشادي لتحسين جودة التمور المصرية.

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