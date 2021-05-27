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رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 27/مايو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت رانيا محمود ياسين في الصورة بإطلالة انيقة وسط الورود، حيث ارتدت سترة باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وكتبت "مساء الورد علي الحلويين ❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙"


وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في مسلسل  «الطاووس» بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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