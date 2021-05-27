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الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

الخميس 27/مايو/2021 - 05:13 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة نهضة بركان غدا الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.

وقال كابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أتمنى الفوز غدا والتتويج بالسوبر الإفريقي السابع والعودة بالكأس، ولا شك أن مباراة الغد سوف تكون في غاية القوة، لأنها أمام فريق نهضة بركان المنظم والمتميز، ولهذا دخلنا في معسكر منذ مباراة العودة أمام صن داونز في دوري الأبطال، ووصلنا للدوحة في توقت مناسب من أجل الاستعداد والتأقلم على الأجواء، وعموما نحن جاهزون وسعداء بالتواجد والمشاركة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأهلي. 

أضاف أن مباراة نهضة بركان صعبة لأنها مباراة بطولة ولا مجال للتعويض فيها، مؤكدا أن الجهاز الفني حرص على توصيل هذا المعنى لجميع اللاعبين خلال الجلسات التي تسبق التدريبات، كما حرص أيضا في المحاضرات على مشاهدة العديد من المباريات لفريق نهضة بركان، للتأكيد على نقاط القوة والضعف، مشددا على أن جميع اللاعبين يعلمون أهمية المباراة وضرورة تحقيق لقب السوبر الغائب منذ 7 سنوات.

وأوضح الشناوي أن الأهلي اعتاد على اللعب في قطر وأن الفريق سبق أن خاض بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الملاعب القطرية منذ فترة، وتمكن من الفوز بالميدالية البرونزية، وأن جميع اللاعبين سعداء بالعودة مجددا لخوض لقاء السوبر وتحقيق تطلعات الجماهير بالفوز باللقب. 

وأشار كابتن الأهلي إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة صن داونز في دوري الأبطال من أجل التركيز في مباراة الغد أمام بطل المغرب، وأن معظم الجيل الحالي من اللاعبين لم يسبق لهم التتويج بالسوبر الإفريقي من قبل، ولهذا سوف يقاتلون من أجل اللقب والعودة بإذن الله بالكأس وإضافة بطولة جديدة لأنفسهم وللنادي الأهلي في نفس الوقت.

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