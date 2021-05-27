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حملة متنقلة لتطعيم موظفي المدن الجامعية بلقاح كورونا

الخميس 27/مايو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قامت الإدارة الطبية بجامعة الأزهر بتطعيم لقاح كورونا  لعدد من الأساتذة والطلاب والعاملين بالمدن الجامعية.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة فقد تم تكليف الإدارة الطبية بتطعيم الأساتذة والطلاب والعاملين في المدن الجامعية.

وقام فريق طبي برئاسة الدكتور أيمن السعيد مدير الإدارة الطبية بعمل حملة  متنقلة شملت تطعيم  عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بلقاح كورونا بمقر مكتب نائب الدراسات العليا، وتطعيم الموظفين بالمدن الجامعية بنين وبنات.

وأضاف اللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن أن حملة التطعيم عقدت بمقرات الأمانة العامة للجامعة، والمراكز  الطبية بالمدن الجامعية، وستستمر في أعمالها وفقا للمقرات التي تم تحديدها اليوم  من قبل نائب رئيس الجامعة لتغطي جميع العاملين بالجامعة أساتذة وطلابًا وموظفين.

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