محافظ الفيوم يشكر اارئيس السيسى لإطلاقه عدة مبادرات قوية تسعي لدعم وبناء الإنسان المصري

قدم الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق عدة مبادرات قوية تسعي لدعم وبناء الإنسان المصري، وتقديم الرعاية الشاملة له، تصاحبها مشروعات قومية عملاقة تتم بكافة محافظات مصر.



وأكد "الأنصاري" استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الأستفادة من مبادرة "بر أمان" بما يضمن الحفاظ على إخواننا الصيادين الذين يمتهنون هذه المهنة الشريفة من المخاطر المهنية.



جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر" والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وخالد عجاج، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

