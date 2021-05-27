مصر تنقل مساعدات تونسية عاجلة للأشقاء فى فلسطين عبر معبر رفح البرى

استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للجمهورية التونسية الشقيقة، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة المقدمة من الجمهورية التونسية للأشقاء فى دولة فلسطين ونقلها عبر معبررفح البرى.



تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على الدور المصرى المحورى والداعم لأشقائها من الدول العربية ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطينى الشقيق.

