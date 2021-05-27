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كوميديا الحب عرض مسرحي بثقافة القليوبية

الخميس 27/مايو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث قدم قصر ثقافة بهتيم عرض مسرحي، بعنوان "كوميديا الحب" تأليف صلاح متولي، اشعار حسام الدين عبدالعزيز، ألحان وتوزيع أحمد يسري، استعراضات ابوالمجد محمد، ديكور وأزياء فتحي مرزوق، ومن بطولة محمد حسني، لميس وجدي، محمد عبدالفتاح، شريف محمد، زينب عبدالوهاب، إخراج محروس عبدالفتاح. ويستمر حتى يوم ٣٠ مايو الجاري. 


عرض قصر ثقافة بنها فيلم تسجيلي بعنوان "جيش يحمي إرادة شعب" إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ومن إخراج تامر مرتضى، إلى جانب تنظيم نادي المرأة بالقصر ورشة إيتامين، بينما أقام قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تعليم فن الأركت، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، قراءة فى كتاب "مشاكل المراهقين وحلولها" تأليف د. محمد قرني، يفتح الكتاب طريق لفهم صحيح لمرحلة المراهقة وما يتبعها من هدوء نفسي للمراهق وبناء شخصية سويه وذلك بدراسة نفسية وطبية مبسطة ومركزة وهى مرحلة انتقالية بين مرحلتي الطفولة والرشد ويكثر فيها العناد والصراع وثبات الذات مع الكبار.


بثت صفحة الفرع الرسمية محاضرة أعدها نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها بعنوان "كيف تحمي حساب Facebook من الإختراق" بصوت محمد محمود، بينما أعد نادي الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة عمل أشكال فنية باستخدام ورق الفوم جليتر، كما قدم قصر ثقافة كفر شكر قراءة لكتاب "اه من الفقر" تأليف أماني أحمد عبدالصمد، بصوت أسماء محمد.

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