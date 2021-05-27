وكيل تعليمية قنا: 51 ألف طالب يبدأون امتحانات الإعدادية الثلاثاء المقبل



ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إجتماع أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية بحضور مصطفى عبيد رئيس الكنترول ومحمد نصر الدين رئيس المكتب الفني بالمديرية.

حيث أكد الوكيل على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتحقق التباعد بين العاملين حرصا على سلامة الفرد باعتباره حلقة قد تؤثرعلى أسرته والمجتمع المرتبط به.

وجه خالد اعضاء الكنترول نحو التزام السرية والدقة والأمانة والحيادية من أجل حصول كل طالب على حقه كاملا.

الجدير بالذكر أن ٥٠٩٦٠ طالب بالشهادة الإعدادية يبدأون امتحاناتهم يوم الثلاثاء الموافق اول يونيو موزعين على ٣١٦ لجنة بالإدارات التعليمية.