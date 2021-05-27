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تداول 17 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

الخميس 27/مايو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
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استقبل ميناء دمياط خلال ال24 ساعة الماضية 17 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة الميناء -في بيان اليوم الخميس- أن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 4027 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا وطنطا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5029 شاحنة ، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179 ألفا و457 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69 ألفا و938 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 9468 طنا شملت "558 طن فوسفات و8910 أطنان يوريا" ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41173 طنا ، شملت "4972 طن ابلاكاش و6850 طن خردة و700 طن خشب زان و21050 طن ذرة و7230 طن قمح و371 طن حديد صاج.

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