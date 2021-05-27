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"قمع أردوغان".. حملات اعتقال جديدة في تركيا لعساكر بزعم صلتهم بغولن

الخميس 27/مايو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
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أصدرت السلطات التركية، قرارًا باعتقال 16 جنديًا وطالبًا عسكريًا، على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن. 

 

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، إن مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في إسطنبول أصدر قرارات اعتقال بحق 16 من بينهم عسكريون عاملون، وآخرون مفصولون وطلاب عسكريون، وشملت 9 ولايات.

 

وذكرت النيابة التركية، في لائحة الاتهام، أن المعتقلين وجميعهم برتبة ضابط صف، أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف "البوفيه".


 
 

وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.

 

وعلى خلفية القرار شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة أمنية لضبط المطلوبين، وتمكنت من اعتقال 12 منهم، وجار البحث عن الباقين.


 
 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.


 
 

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة "تطهير" شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أُوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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