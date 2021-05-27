يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي مساء اليوم على ملعب السويس الجديد، في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





ويسعى نادي الإسماعيلي لتحقيق الفوز والعبور إلى دور الثمانية بعد العروض القوية التي يقدمها في بطولة الدوري المحلي والتي كان آخر الانتصار على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف.





أرقام مثيرة في تاريخ لقاءات الإسماعيلي والزمالك





ولعب الإسماعيلي أمام الزمالك في كل البطولات في 128 مبارة وفاز في 33 ، وتعادل 34 وخسر 61، وسجل 127 هدفًا وتلقت شباكه 180 هدفًا، في حين حافظ حراس مرماه على نظافة شباكهم أمام الفارس الأبيض في 38 لقاء.





تاريخ مباريات الإسماعيلي أمام الزمالك في الدوري





أما في بطولة الدوري فقد لعب في 110 مباراة وفاز في 31 وتعادل في 32 في حين تلقى الهزيمة في 47 مباراة، وسجل 114 هدفًا ودخل مرماه 136 هدفًا، وحافظ حراسه على الشباك نظيفة في 36 مباراة.





وحقق الدراويش الفوز في ملعب الإسماعيلية في 16 مناسبة وتعادل في 21 وخسر 17 وسجل 54 هدفًا وسكن مرماه 49 هدفًا وتفوق حراسه بالحفاظ على نظافة شباكهم في 22 مباراة.





أما في ملعب الزمالك، فحق الدراويس الفوز في 15 مرة وتعادل في 10 مناسبات وخسر 30 لقاء وسجل لاعبوه 60 هدفًا ودخل مرماهم 87 هدفًا ولم يدخل مرماه أية أهداف في 13 مباراة "كلين شيت".





أرقام الإسماعيلي في كأس مصر أمام الزمالك

ولعب الإسماعيلي أمام الزمالك في بطولة كأس مصر 18 مباراة، فاز في مواجهتين وتعادل في مثلهما، وخسر في 14 مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكهم 44 هدفًا.



