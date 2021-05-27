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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية اليوناني
الخميس 27/مايو/2021 - 05:26 م
الفجر السعودي
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات
الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة
لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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