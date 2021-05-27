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هذا ما قالته زينب غريب بعد زيارتها لـ شريف دسوقي

الخميس 27/مايو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
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حرصت الفنانة زينب غريب، على زيارة الفنان شريف دسوقي في المستشفى  بعد خضوعه لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.



ونشرت، صورة لها بصحبة شريف وكتبت: "كنت رايحة له وقبل ما ادخل كنت متوترة شوية ، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، انا ممتنة ليك يا استاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك، اشتغلت معاك عمل "بميت وش " وكل أملي اني اشتغل معاك تاني وتالت وعاشر.. تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش ".

 

وكان حرص الفنان شريف دسوقي على توجيه رسالة شكر لجمهوره ورسالة خاصة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تسجيل صوتي له نشره الفنان حسن أبو الروس.


وقال شريف دسوقي: "بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون"، صدق الله العظيم، شكرا لكل واحد قالي كلمة أو بعتلي رسالة، وبشكر كل الشعب المصري كله.. وكل اللي واقفين ورايا.. بشكر ربنا إن لينا أب كبير قال “إحنا مش بتوع حداد”، وإن شاء الله هنتقابل في حاجات حلوة كتير.. مليونير مليونير مليوني.. دلوقتي بقيت بيكم مليونير".



يذكر أن إيناس فهمي، ابنة شقيقة الفنان شريف دسوقي، كشفت عن الحالة الصحية للفنان قائلة: "الحالة الصحية مستقرة بشكل كبير الآن، كما أن الحالة النفسية الخاصة به تحسنت كثيرا الفترة الحالية نتيجة الاهتمام الكبير الذي حدث معه".

وأضافت “فهمي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية المصرية، أن اهتمام الرئيس السيسي به ووزيرة الصحة وعدد كبير من الفنانين كان سببا أساسيا في تحسين حالته النفسية، موضحة أنهم لم يتوقعوا أن يحدث هذا أبدا.

وأكدت أنه أصبح أفضل وبدأ يتجاوب ويتحدث مع الآخرين، موضحة أنه ما زال حزينا ولكن ليس بالقدر الكبير وأن حالته مستقرة في الوقت الحالي بشكل كبير جدا، مشيرة إلى أن هناك مضاعفات يعاني منها ولكنه يتعافى، وحالته النفسية جيدة.

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