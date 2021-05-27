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فالنسيا يُعلن عن مدربه الجديد
الخميس 27/مايو/2021 - 05:30 م
وكالات
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الخميس تعيين خوسيه بوردالاس خيمينيز في منصب المدير الفني للفريق بعد فسخ عقده مع خيتافي.
وسبق لبوردالاس الصعود للدوري الأوروبي مع خيتافي وسيخلف الآن خافي غراسيا في تدريب فالنسيا. وأوضح فالنسيا في بيانه أن بوردالاس شارك في إدارة أكثر من 500 مباراة.
وأكد بلنسية أن عقد بوردالاس يمتد حتى 2023 مع إمكانية التمديد. وأنهى فالنسيا مسيرته في الموسم الماضي من الدوري الإسباني بشكل محبط، محتلا المركز الثالث عشر.
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