الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

فجَرَ الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج ’’ البريمو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ، حول استمراره مع الفريق الأبيض من عدمه ، في ظل عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء .





وقال صادق : الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع أشرف بن شرقي ووكيله ، مستغلاً عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة من الزمالك ، وهو ما يتيح للاعب إمكانية فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء ، وتقديم شكوى رسمية ضد الفريق الأبيض .





واختتم : أشرف بن شرقي لا يمانع في الرحيل عن الزمالك واللعب بصفوف الغريم التفليدي الأهلي ، فهو لاعب محترف ، ويبحث عن العقد الأفضل ، وغير محسوب على نادي معين ، كما أن عقد اللاعب مع القلعة البضاء لن يكون عائقاً أمامه في الرحيل إلى نادِ آخر .



