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الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

الخميس 27/مايو/2021 - 05:30 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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فجَرَ الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج ’’ البريمو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ، حول استمراره مع الفريق الأبيض من عدمه ، في ظل عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء .

وقال صادق : الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع أشرف بن شرقي ووكيله ، مستغلاً عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة من الزمالك ، وهو ما يتيح للاعب إمكانية فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء ، وتقديم شكوى رسمية ضد الفريق الأبيض .

واختتم : أشرف بن شرقي لا يمانع في الرحيل عن الزمالك واللعب بصفوف الغريم التفليدي الأهلي ، فهو لاعب محترف ، ويبحث عن العقد الأفضل ، وغير محسوب على نادي معين ، كما أن عقد اللاعب مع القلعة البضاء لن يكون عائقاً أمامه في الرحيل إلى نادِ آخر .

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