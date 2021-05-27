روسيا المستوردالأول لأسمنت سيناء عبر ميناء العريش





قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن روسيا الاتحادية تعتبر المستورد الأول للأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش منذ بدء تشغيله فى يناير الماضي بإجمالي حمولات 24 ألف طن .





وأشارت إلى ميناء العريش استقبل السفينة العاشرة وهي السفينة الروسية ZERNO GRAD القادمة من ايطاليا، ويبلغ طول السفينة 140 متر والغاطس 4.5 متر وذلك لشحن 4700 طن أسمنت أبيض إلى روسيا الاتحادية .





ويتبع ميناء العريش للمنطقة الاقتصادية ويشهد حاليا عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.



