Advertisements

روسيا المستوردالأول لأسمنت سيناء عبر ميناء العريش

الخميس 27/مايو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن روسيا الاتحادية تعتبر المستورد الأول للأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش منذ بدء تشغيله فى يناير الماضي بإجمالي حمولات 24 ألف طن .

وأشارت إلى ميناء العريش استقبل السفينة العاشرة وهي السفينة الروسية ZERNO GRAD القادمة من ايطاليا، ويبلغ طول السفينة 140 متر والغاطس 4.5 متر وذلك لشحن 4700 طن أسمنت أبيض إلى روسيا الاتحادية .

ويتبع ميناء العريش للمنطقة الاقتصادية ويشهد حاليا عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ حوالي 3 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ 43 دقيقة

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعيده لدكة البدلاء

منذ ساعتين

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ حوالي 5 ساعات

هذا ما قالته زينب غريب بعد زيارتها لـ شريف دسوقي

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يخطط للإطاحة بنجم الفريق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

تيباس يصف ما يفعله برشلونة وريال مدريد بالغباء

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:13 م

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

05:30 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»