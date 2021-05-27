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اكتشف سبب عدم وقوع العنكبوت في شباكه

الخميس 27/مايو/2021 - 05:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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من المعروف أن جميع الحشرات تقع في شباك العنكبوت، ولكنه لايقع في شباكه، لذلك نقدم لكم سبب عدم وقوع العنكبوت في شباكه.

السر هو أن العنكبوت عندما يبدأ في صنع بيته ينسج طبقة أولى من الخيوط الجافة غير اللاصقة، وعندما تنتهي هذه الطبقة ينسج من فوقها طبقة ثانية من الخيوط اللزجة اللاصقة، ولكنه يترك مناطق معيّنة خالية منها يعرفها هو فقط ويمكنه التجول فيها بحرية، أما باقي الحشرات فلا تستطيع تمييز تلك الطبقة، لذلك تلتصق في بيت العنكبوت.

لكن بالتأكيد وفي بعض الأحيان هناك حشرات محظوظة تصل شبكة العنكبوت ولا تلتصق بها!

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