نجم الأهلي ينتظر الفرصة الأخيرة في السوبر الإفريقي





ينتظر محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فرصة المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي من أجل إثبات ذاته داخل القلعة الحمراء.





مشاركة كهربا أمام نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي





وكان محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد خرج من حسابات بيتسو موسيماني المباريات الأخيرة سواء في الدوري أو دوري الأبطال بسبب تراجع مستواه البدني.





وتعرض محمود عبد المنعم كهربا في وقت سابق لعقوبة الإيقاف لمدة شهر من الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على خلفية أزمته مع المدير الفني بعد مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة نهضة بركان المغربي بنهائي بطولة كأس السوبر الافريقي.





وتُقام مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي بنهائي بطولة كأس السوبر الافريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة مساء يوم غدًا الجمعة، الموافق 28 مايو الجاري، على ملعب جاسم بن حمد.



