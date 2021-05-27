السيطرة على حريق مطعم بمصر القديمة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق نشب داخل مطعم بمنطقة مصر القديمة، دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفادة نشوب حريق داخل مطعم بمنطقة المنيل بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتم ا خماد النيران، دون وقوع إصابات،، وتمت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.