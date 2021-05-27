Advertisements

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الجمعة.. وتُحذر من هذه الظاهرة

الخميس 27/مايو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 28 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الجمعة.. وتُحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الجمعة.. وتُحذر من هذه الظاهرة

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة مصمم على عودة جوارديولا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ أقل من ساعتين

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يدرس ضم نجم غزل المحلة في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعيده لدكة البدلاء

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

نجم الأهلي ينتظر الفرصة الأخيرة في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:13 م

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

05:30 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»