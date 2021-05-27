"المصرية للغازات الطبيعية" توقع ملحق تشغيل توسعات شبكة الغاز بالأردن





وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، اليوم الخميس، وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعي، كما تم توقيع ملحق لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن التى تقوم بها شركة فجر الأردنية المصرية.





وبحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي يزور الأردن حاليا، خلال لقائه مع المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، علاقات التعاون الثنائى فى مجالات البترول والغاز والثروات المعدنية، والفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واتفقا على قيام قطاع البترول المصري بتدريب الكوادر الأردنية فى مجالات البترول والغاز الطبيعى وتقديم مختلف أوجه الدعم.





وأشاد الملا في تصريح صحفي، بالتعاون المشترك بين البلدين، وخاصة فى مجال الغاز والذى يشكل رافدا اقتصاديا مهما للبلدين، مشيرا إلى أن المسئولين في البلدين يستكملون من خلال الزيارات المتبادلة البناء على التعاون الأخوي القائم فى إطار التفاهم والعلاقة التكاملية التى تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.





ومن جانبها، قالت زواتي إن التعاون بين الأردن ومصر الشقيقة في مجالات الغاز يشكل أنموذجا في علاقات التعاون المشترك، مؤكدة أهمية توسيع آفاق هذا التعاون، تعظيما للمنافع الاقتصادية والتوازن والتكامل بين البلدين، وأشادت بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بفضل اهتمام ورعاية قيادتي البلدين الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويزور المهندس طارق الملا الأردن في إطار التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين في مجال الغاز والبترول والبحث في المشروعات المشتركة القائمة فى مجال الغاز والتشاور حول مجالات تعاون جديدة تحقق المنافع المشتركة للبلدين.



