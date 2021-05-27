Advertisements

"المصرية للغازات الطبيعية" توقع ملحق تشغيل توسعات شبكة الغاز بالأردن

الخميس 27/مايو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
Advertisements

وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، اليوم الخميس، وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعي، كما تم توقيع ملحق لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن التى تقوم بها شركة فجر الأردنية المصرية.

وبحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي يزور الأردن حاليا، خلال لقائه مع المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، علاقات التعاون الثنائى فى مجالات البترول والغاز والثروات المعدنية، والفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واتفقا على قيام قطاع البترول المصري بتدريب الكوادر الأردنية فى مجالات البترول والغاز الطبيعى وتقديم مختلف أوجه الدعم.

وأشاد الملا في تصريح صحفي، بالتعاون المشترك بين البلدين، وخاصة فى مجال الغاز والذى يشكل رافدا اقتصاديا مهما للبلدين، مشيرا إلى أن المسئولين في البلدين يستكملون من خلال الزيارات المتبادلة البناء على التعاون الأخوي القائم فى إطار التفاهم والعلاقة التكاملية التى تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ومن جانبها، قالت زواتي إن التعاون بين الأردن ومصر الشقيقة في مجالات الغاز يشكل أنموذجا في علاقات التعاون المشترك، مؤكدة أهمية توسيع آفاق هذا التعاون، تعظيما للمنافع الاقتصادية والتوازن والتكامل بين البلدين، وأشادت بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بفضل اهتمام ورعاية قيادتي البلدين الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويزور المهندس طارق الملا الأردن في إطار التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين في مجال الغاز والبترول والبحث في المشروعات المشتركة القائمة فى مجال الغاز والتشاور حول مجالات تعاون جديدة تحقق المنافع المشتركة للبلدين.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعيده لدكة البدلاء

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس ضم نجم غزل المحلة في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة مصمم على عودة جوارديولا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي ينتظر الفرصة الأخيرة في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:13 م

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

05:30 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»