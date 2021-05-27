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سوق الأسهم يرتفع 1.74% خلال الأسبوع بدعم 3 قطاعات كبرى

الخميس 27/مايو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع بالمقارنة بالأسبوع السابق بدعم من 3 قطاعات قيادية وسط تحسن في أداء السيولة.

 

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاَ نسبته 1.74%، خلال الأسبوع المنتهي في 27مايو / أيار 2021، بما يعادل 179.67 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10,519.52 نقطة، مقابل 10,339.85 بنهاية الأسبوع السابق.

 

وربح رأس المال السوقي نحو 7.8 مليار ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.636 تريليون ريال، مقابل 9.628 تريليون ريال، بالأسبوع المنتهي في 20 مايو/ أيار 2021.

 

وجاءت ارتفاعات السوق، في ظل نمو 18 قطاعا بقيادة قطاع المواد الأساسية 2.02%،  كما ارتفع  قطاع البنوك بنسبة 1.95%.

 

وفي المقابل تراجع أداء 3 قطاعات أبرزهم  الطاقة بنسبة 0.17%، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%.

 

وارتفعت قيم التداول، 68.61% خلال الأسبوع إلى نحو 54.170 مليار ريال، مقابل 32.127 مليار ريال بالأسبوع السابق، و كما ارتفعت كمية التداول إلى حوالي 1.743 مليار سهم، مقارنة بـ1.17  مليار سهم للأسبوع السابق، بارتفاع بنسبة 48.16%.

 

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاَ نسبته 0.17% ، خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو / أيار 2021، بما يعادل 17.17 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10,339.85 نقطة، مقابل 10,322.68 بنهاية الأسبوع السابق.

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