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فوز المنصورة وفاركو والمالية وتعادل حرس الحدود بالقسم الثاني

الخميس 27/مايو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت الجولة الرابعة والعشرون للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى عن فوز فاركو على الجزيرة برباعية نظيفة بواقع هدفين في كل شوط .

سجل أهداف فاركو على بهيج هدفين في الدقيقة 27،10 من الشوط الأول واضاف انطونى لوكاسا الهدف الثالث في الدقيقة22 من الشوط الثاني وأدرك شريف أشرف الهدف الرابع في الدقيقة 32 .

وتعادل فريق حرس الحدود مع فريق الرجاء بهدف لمثله تقدم حرس الحدود بهدف دون رد سجله محمد عيد في الدقيقة 26 من الشوط الأول وتعادل الرجاء عن طريق عز الدين ناصف في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وتغلب فريق الأوليمبى على فريق كفر الشيخ برباعية مقابل هدفين، حيث انتهى الشوط الأول بهدفين سجلهما مروان شاهين في الدقيقة 32 و أضاف محمود عطعوط الهدف الثاني في الدقيقة 38 من الشوط الثاني واضاف حسين حمدي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة
35 من وأدرك مصطفى كشرى الهدف الرابع في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.

وفاز فريق المنصورة على فريق دكرنس بهدف دون رد سجله وائل السعدنى في الشوط الأول.

وفاز فريق الحمام على فريق سبورتنج بهدفين نظيفين عن طريق محمد بكار في الدقيقة 36 من الشوط الأول ومحمود أبو زايد في الدقيقة 6 من الشوط الثاني .

وتغلب فريق أبو قير على فريق بيلا بثلاثية نظيفة، حيث انتهى الشوط الأول بهدف سجله مصطفى بهاء في الدقيقة 41 وأضاف إسلام نبيل ثاني الأهدداف فى الدقيقة 4 من الشوط الثاني، واضاف محمد عبد الله الهدف الثالث في الدقيقة22 .

وتغلب فريق المالية على فريق بني عبيد بهدفين مقابل هدفين، وخطف بلدية المحلة الفوز في الوقت القاتل على مع حساب فريق دمنهور بهدف دون مقابل .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 51 نقطة
2- حرس الحدود 49 نقطة
3- الأوليمبى 44 نقطة
4- أبو قير 42 نقطة
5- بلدية المحلة 38 نقطة
6- دكرنس 33 نقطة
7- الرجاء 31 نقطة
8- المنصورة 29 نقطة
9- سبورتنج 29 نقطة
10- دمنهور 26 نقطة
11- المالية 26 نقطة
12- الجزيرة 25 نقطة
13- الحمام 23 نقطة
14- كفر الشيخ 22 نقطة
15- بيلا 16 نقطة
16- بنى عبيد 15 نقطة

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