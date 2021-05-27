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مريهان حسين تطالب جمهورها بالدعاء لـ دلال عبدالعزيز

الخميس 27/مايو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
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طلبت الفنانة مريهان حسين، الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا ومرورها بوعكة صحية.


ونشرت مريهان حسين، صورة للفنانة دلال عبد العزيز بصحبة بناتها عبر انستجرام وعلقت قائلة: “يارب يا شافي يا معافي اشفي  دلال عبد العزيز شفاء تاما لا يغادر سقما ورجعها لبيتها وبناتها عاجلا غير آجل  يارب العالمين”.


وفي ذات السياق، كشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.


وقال رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "لقيت حد كتب إن دلال عبد العزيز حضرت جنازة سمير غانم، لكنها لم تحضر، ودلال عبد العزيز لم تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن".


وأضاف رامي رضوان: "ظروف دلال عبد العزيز الصعبة تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم، ودلال عبد العزيز ما زالت في العناية المركزة".


وتابع رامي رضوان: "إحنا بنمثل على دلال عبد العزيز، وهناك تلفزيون في العناية المركزة، وقمنا بفصل التليفزيون؛ كي لا تعلم خبر وفاة سمير غانم".


وأكمل رامي رضوان: "سحبنا تليفونات دلال عبد العزيز من اليوم الأول، وكنا في حالة ضغط بعد وفاة سمير غانم، وبدأنا نفكر في السيناريو اللي هيتقال لدلال عبد العزيز لـ حجة غيابنا عنها في الجنازة".

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