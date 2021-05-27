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مجلس الأمن يجدد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حتى مايو 2022

الخميس 27/مايو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
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قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، تجديد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حتى مايو 2022.
 

ونقلت قناة السومرية نيوز، عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف قوله: إن "مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقيّة، في القرار رقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، حتي 27 مايو 2022".
 

وأضاف، أن "القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق" المزمع عقدها في أكتوبر المقبل.

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