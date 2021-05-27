إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة إلى جماهير الزمالك والأهلي بشأن الأنباء المتداولة برغبة المارد الأحمر في ضم المغربي أشرف بن شرقي.





وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "قولت في رجال اعمال هيدخلو نادي الزمالك والوضع هيتغير محدش صدق قولت ساسي نادي مصري بيفاوضو اتشتمت انهاردة ساسي بيقول كدة".





وتابع: " قولت الاهلي كان عايز بن ومحدش خد بالو لو سمحتو ابقو اسمعو كلامي ولا براحتكم كل حاجة بتبان مش كدة ولا ايه علي راي فؤاد المهندس".





وكانت تقارير أشارت إلى الأهلي دخل في مفاوضات جادة لضم أشرف بن شرقي من الزمالك.







