بلاتيني يُهاجم الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم

أكد الفرنسي ميشيل بلاتيني أن كل من الفيفا واليويفا يعتقدان أنهما يملكان كرة القدم، وذلك في مقابلة مع صحيفة (ليكيب) تحدث فيها عن أزمة دوري السوبر الأوروبي وكذلك مقترح إقامة المونديال كل عامين وعودة كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي.





ويعتقد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015) أن هذه المؤسسة أدارت مسألة السوبر ليج "بشكل سيء"، وبالتحديد اتهم رئيسها الحالي ألكسندر تشيفرين بأنه تصرف بطريقة "سخيفة" حين أهان رؤساء الأندية الكبرى.





وقال اللاعب الفرنسي السابق "الأندية الكبرى تريد الرحيل منذ 40 عاما. حين تكون رئيسا لليويفا عليك أن تتوقع الأمور قبل حدوثها، لا أن تجد نفسك أمام الأمر الواقع".





واعتبر بلاتيني أن مشروع السوبر ليج انهار بسرعة كبيرة لأن "مسؤوليه قدموا الأمر بشكل سيء للغاية" بالإضافة لحقيقة أن وسائل الإعلام والمشجعين "وخاصة الإنجليز كالمعتاد"- والمدربين "كانوا ضد الأمر".





كما وصف الإصلاحات المراد تطبيقها في التشامبيونز ليج بأنها "هراء لا معنى له"، لأنها ستطيل دور المجموعات "الذي لا يهتم به أحدا".





على جانب آخر، أظهر بلاتيني معارضته لفكرة إقامة المونديال كل عامين، مشيرا إلى أن "إقامة كأس العالم كل 4 سنوات شيء تاريخي. أمر فريد وذو قيمة".





وأكد نجم منتخب فرنسا السابق الذي ندد بعدم دعوته لأي مباراة في نسخة كأس اليورو القادمة برغم أن إقامتها في عدة دول بالقارة العجوز كانت فكرته هو، أنه "على عكس ما يعتقده الفيفا واليويفا، لكرة القدم ليست ملكا لهما".





وحول عودة مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما لمنتخب فرنسا بعد غياب خمس سنوات ونصف السنة بقرار من مدرب "الديوك" ديدييه ديشامب بسبب تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو بالبوينا، قال بلاتيني إن "الجميع يعلمون أن بنزيما يستحق أن يكون في المنتخب الفرنسي لجدارته الرياضية".





وأضاف "إذا لم يتم استدعائه من قبل، فكان هذا لأسباب أخرى غير كرة القدم"، مؤكدا "هذه سياسة".





وأبرز أن وجود بنزيما سيكون له تأثير جيد على أداء النجم الشاب كيليان مبابي، لاعتباره أن كريم "يمتلك موهبة مزدوجة تتمثل في اللعب بشكل جيد مع الآخرين وجعل الآخرين يلعبون بشكل جيد".



