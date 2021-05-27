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الحمام يهزم سبورتنج في القسم الثاني

الخميس 27/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح الحمام المطروحي في تحقيق فوز غالي في طريقه نحو البقاء بدوري القسم الثاني بعد الفوز علي سبورتنج بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب مركز شباب الحمام ضمن مباريات الجولة الـ 24 للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

وخاض الحمام اللقاء بتشكيل مكون من: إسلام الحريري، ومصطفي عفروتو، وعبد الرحمن عبد النبي، وإسلام المزين، ومحمد ديابي، وإسلام رأفت، وأحمد عظيمة، وأكثم سمير، ومحمد بكار، ومحمود أبوزيد، ومحمد أبوسريع.
  
ولعب سبورتنج المباراة بتشكيل مكون من : يوسف رحومه، وعلي أحمد، ومروان احمد، وطلعت بكر، وعاطف محمود، وأحمد فوزي، وأحمد سمير، وعلي دياب، وأحمد عبد الستار، وحازم مجدي، وعبد الله سرور.
 
سجل هدفي الحمام محمد بكار في الدقيقة 36 ، وأضاف محمود أبوزيد الهدف الثاني في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة رفع الحمام رصيده للنقطه 23 ، وتوقف رصيد سبورتنج عند النقطة 29.

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من: محمود الدسوقي من منطقة القاهرة حكم الساحة وعاونه محمد صلاح من منطقة الشرقية مساعد أول، وأحمد عبد المنعم من منطقة القاهرة مساعد ثان، ومحمود نبيل من منطقة البحيرة حكم رابع.

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