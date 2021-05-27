الأوليمبي يقسو على كفر الشيخ برباعية في القسم الثاني



بينما مثّل كفر الشيخ كلاً من، محمد فتحى، عادل خضرة، هادى رياض، أحمد جمعه، أحمد فوزى، أحمد عبد المنعم، صلاح خطاب، عبدالمنعم عبدالبصير، محمود فتحي، نادر فؤاد، مصطفى حمادة.





وسجل أهداف نادي الأوليمبي كلاً من مروان شاهين، محمود عطعوط، حسين حمدي من ركلة جزاء، مصطفى كشري، بينما سجل هدفي نادي كفر الشيخ مصطفى خطاب.



وأدار اللقاء تحكيمياً حكم ساحة وائل فرحان، عاونه كلاً من محمد زكي ومساعد تاني توفيق محمد .



جدير بالذكر أن بعد فوز نادي الأوليمبي أرتفع رصيده إلي 45 نقطة ليحتل بيهم المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نادي كفر الشيخ عند 22 نقطة ليحتل بيهم المركز الرابع عشر.

حقق فريق الكرة بنادي الأوليمبي فوز غالي ومستحق على حساب نادي كفر الشيخ بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم على أستاد عز الدين يعقوب بالإسكندرية وضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة.لعب الأوليمبي اللقاء بتشكيل ضم، عمرو الصعيدي، محمد رجب، محمود المنشاوي، أحمد صالح، نور عبد الرحمن، مروان شاهين، أحمد عيد لاندري، نور عبد الرحمن، طه ابراهيم، محمود عطعوط، عمر فاروق.