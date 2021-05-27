الأوقاف: 200 ألف جنيه دفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس صرف الدفعة الثانية للعام المالي الحالي 2020 2021م وقدرها مئتا ألف جنيه (200،000 جنيه) من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات السادة القراء، ليكون إجمالي المبلغ الذي تم صرفه لنقابة القراء هذا العام أربعمائة ألف جنيه.



من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.



جاء ذلك خلال اجتماعه الوزير بأئمة أوقاف القليوبية اليوم الخميس بقاعة حراء، لإطلاق خطة الأوقاف للتواصل المباشر مع الأئمة والعاملين بها.



وأشار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف تستعيض عن التواصل المباشر مع الجماهير في ظل جائحة كورونا بالتواصل الإلكتروني عبر تسعة عشر موقعًا وصفحة وقناة، وأن وزارة الأوقاف تستهدف من خلال إطلاق هذه الصفحات إلى إغناء الفضاء الإلكتروني بالمواد التثقيفية التي تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.

