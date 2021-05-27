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رابط مباشر.. موقع لقاح كورونا في مصر وطرق التسجيل

الخميس 27/مايو/2021 - 06:36 م
موقع لقاح كورونا
موقع لقاح كورونا
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موقع لقاح كورونا .. زاد الطلب من قبل المصريين على التسجيل في موقع لقاح كورونا من أجل الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، آملين في الوصول إلى ناعة القطيع، والحد من انتشار الجائحة.

موقع لقاح كورونا

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، إلى ضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا في جمهورية مصر العربية.مصر.

التسجيل في موقع لقاح كورونا

وناشدت "الصحة" المواطنين بضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح على موقع لقاح كورونا أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة أو الذهاب إلى أي مستشفى والمراكز الصحية.

رابط مباشر.. موقع لقاح كورونا

وأشارت وزارة الصحة إلى تخصيص وحدة صحية داخل كل مستشفى لمساعدة المواطنين في إدخال بياناتهم عبر موقع لقاح كروونا حال تعثر التسجيل.

موقع لقاح كورونا واللقاحات الآمنة

وأكدت "الصحة" أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا تستدعي الخوف وأعراضها بسيطة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم، حيث يمكن الدخول في موقع كورونا والتسجيل للحصول على اللقاح

موقع لقاح كورونا 

وشدَدت "الصحة" على المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والزحام للوقاية من الفيروس، الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا لأخذ اللقاح.

خطوات التسجيل في موقع لقاح كورونا

الدخول إلى موقع لقاح كورونا بالضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

إدخال البيانات بشكل صحيح.

ملئ كافة الخانات.

وضع التليفون المحمول.

انتظار رسالة تأكيد برقم الحجز على التليفون المحمول.

التوجه إلى المكان والموعد المحدد لتلقي اللقاح.


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