Advertisements

مرصد الأزهر يشيد بإتفاقية التعاون بين مسجد باريس الكبير والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية

الخميس 27/مايو/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أسرار شاد مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف بإتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها بين مسجد باريس الكبير، برئاسة شمس الدين حافظ، عميد المسجد، والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية (Licra)، برئاسة السيد ماريو ستاسي، رئيس الرابطة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تقديم الدعم والمساندة القانونية المجانية لضحايا العنصرية وتنفيذ إجراءات مشتركة للتوعية ونشر المفاهيم الخاصة بمجال مكافحة العنصرية ضد المسلمين والتمييز في المدارس ولعموم الشباب على النحو الذي يحدده عميد مسجد باريس الكبير.

وثمن المرصد هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار دعم الجهود المتواصلة من أجل مناهضة العنصرية والتمييز والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي يعاني منها المسلمون في مختلف دول العالم، لا سيما الدولة الفرنسية؛ فإنه يشيد في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية بشئون المسلمين في فرنسا وكافة الجهات الأخرى التي تعنى بمكافحة العنصرية، من أجل الحد من هذه الظواهر التي تؤرق السلم المجتمعي وتقوض فرص العيش المشترك.

أخبار تهمك

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي ينتظر الفرصة الأخيرة في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 28 دقيقة

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة مصمم على عودة جوارديولا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يدرس ضم نجم غزل المحلة في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعيده لدكة البدلاء

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:13 م

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

05:30 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»