Advertisements

الرجاء يفرض التعادل على حرس الحدود ويشعل صراع المظاليم

الخميس 27/مايو/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
بسنت علام
Advertisements
سيطر التعادل الإيجابي على مجريات مباراة الرجاء وحرس الحدود التي كانت تقام على ملعب المدينة الشبابية بأبي قير ضمن منافسات الجولة الرابعة وعشرون من المجموعة الثالثة للقسم الثاني بهدف لكل فريق.

بدأت المباراة بمحاولات متبادلة من لاعبي كلا الفريقين من أجل فرض السيطرة على ملعب المباراة وأظهر لاعبي حرس الحدود إندفاع هجومي بعض الشئ.

وتم ترجمة الهجوم إلى هدف في الدقيقة 26 بعد أن نجح محمد عيد من إحراز هدف التقدم لحرس الحدود.

ثم نجح الرجاء العودة في نتيجة المباراة قبل إنتهاء أحداث الشوط الأول في الدقيقة 42 عن طريق عز الدين ناصف.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخلال الشوط الثاني من المباراة حاول لاعبي حرس الحدود تكثيف جهودهم من أجل محاولة إحراز هدف التقدم لكن تكتل لاعبي الرجاء داخل منطقة الجزاء منع مهاجمي حرس الحدود من المرور.

وبذلك النتيجة أستمر حرس الحدود في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة بينما تواجد الرجاء في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعيده لدكة البدلاء

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي ينتظر الفرصة الأخيرة في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة مصمم على عودة جوارديولا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ أقل من ساعتين

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس ضم نجم غزل المحلة في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:13 م

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

05:30 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»