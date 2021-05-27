الرجاء يفرض التعادل على حرس الحدود ويشعل صراع المظاليم

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات مباراة الرجاء وحرس الحدود التي كانت تقام على ملعب المدينة الشبابية بأبي قير ضمن منافسات الجولة الرابعة وعشرون من المجموعة الثالثة للقسم الثاني بهدف لكل فريق.



بدأت المباراة بمحاولات متبادلة من لاعبي كلا الفريقين من أجل فرض السيطرة على ملعب المباراة وأظهر لاعبي حرس الحدود إندفاع هجومي بعض الشئ.



وتم ترجمة الهجوم إلى هدف في الدقيقة 26 بعد أن نجح محمد عيد من إحراز هدف التقدم لحرس الحدود.



ثم نجح الرجاء العودة في نتيجة المباراة قبل إنتهاء أحداث الشوط الأول في الدقيقة 42 عن طريق عز الدين ناصف.



لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وخلال الشوط الثاني من المباراة حاول لاعبي حرس الحدود تكثيف جهودهم من أجل محاولة إحراز هدف التقدم لكن تكتل لاعبي الرجاء داخل منطقة الجزاء منع مهاجمي حرس الحدود من المرور.



وبذلك النتيجة أستمر حرس الحدود في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة بينما تواجد الرجاء في المركز السابع برصيد 32 نقطة.