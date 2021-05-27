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الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس الاجتماع الأول لمجلس الأولمبية السعودية الجديد

الخميس 27/مايو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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رأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة بعد التشكيل الجديد, بحضور أعضاء المجلس, وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واعتمد الاجتماع تعيين الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أميناً عاماً للجنة الأولمبية إضافة إلى منصبه نائباً للرئيس، واستمرار تكليف عبدالعزيز بن محمد العنزي رئيساً تنفيذياً للجنة الأولمبية.

واطلع الاجتماع على تقرير دورة الألعاب السعودية الأولى، ودورة الألعاب الآسيوية (الرياض 2034م)، والمبادرات والمشاريع والدورات والمشاركات المستقبلية للجنة الأولمبية، إضافة إلى آلية اختيار المنتخبات ولاعبي النخبة، والاتفاقيات التي تمت بين اللجنة وعدد من المنظمات الرياضية الدولية.

من جهة أخرى كرم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات واللجان الرياضية للدورة الأولمبية السابقة.

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