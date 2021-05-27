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برلماني: زيارة السيسي لجيبوتي سنجني ثمارها في كافة المجالات قريبًا

الخميس 27/مايو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمن محمد عطا الله إسماعيل، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مؤكدًا أنها زيارة تاريخية.

وقال "عطا الله"، في بيان اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي هي الأولى من نوعها، حيث ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويُجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، أن الدولة المصرية ستجني الكثير من الثمار عبر هذه الزيارة في كافة المجالات قريبًا، موضحًا أن القيادة السياسية أعطت أولوية وعناية بالغة لأفريقيا، وسلطت الضوء القوي على المشاركة الاستثمارية والاقتصادية والتى ستعم بالخير على شعوب القارة الأفريقية بأكملها.

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تُعد خطوة تاريخية فريدة من نوعها، وتأتي ضمن الخطوات السباقة التي بدأها الرئيس لتعزيز محاور التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ستسهم حتمًا في تنمية القارة السمراء، تلك القارة الماسية التي لا تعوض، إلى جانب تفعيل دورها من جديد للاشتراك في كافة المحاور التنموية.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وجيبوتي تاريخية وممتدة، حيث تحرص القاهرة على تدعيم علاقاتها بدولة تُمثل أهمية خاصة في السياسة المصرية تاريخيًا واستراتيجيًا، حيث تعد جيبوتي بمثابة البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب، ومصر البوابة الشمالية.

وأكد أن العلاقات بين مصر وجيبوتي علاقات متميزة على كل المستويات الرسمية والشعبية، وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورًا كبيرًا وملحوظًا في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.

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