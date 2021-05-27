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المنصورة يستعيد توازنه بفوز هام على دكرنس بالقسم الثانى

الخميس 27/مايو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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حقق فريق المنصورة فوزا هاما على حساب ضيفه وجاره دكرنس بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة 24 بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني .

وبدأ المنصورة بتشكيل أساسى مكون من : عاطف نصحي ، محمد نجاتي ، حازم هاني ، وائل السعدني ، عبدالرحمن حسان ، محمود السيد ، إسلام حمدينو ، أحمد عبدالعال ، مانجا سيلا ، أحمد محمود ، جلال الشرقاوي.

بينما بدأ دكرنس اللقاء بتشكيل أساسى مكون من : عمر ساجد ، عادل أدهم ، عماد حلمي ، أحمد حاتم ، محمد فوزي ، مواندا ، إبراهيم سليمان ، محمد حموده ، عادل فكري ، عمر البكري، محمد رمضان "حلة".

الشوط الأول إنتهى بتقدم المنصورة بهدف وحيد سجله المدافع وائل السعدنى حيث تبادل الفريقان السيطرة على ذمام الأمور بالشوط الأول.

الشوط الثانى شهد سيطرة بشكل أكبر من جانب دكرنس رغبة فى إدراك التعادل مع فرص خطرة إعتمادا على الهجمات المرتدة من جانب المنصورة ولم تنجح محاولات كلا الفريقين فى زيارة شباك الأخر لينتهى اللقاء بفوز المنصورة بهدف.

الفوز رفع رصيد المنصورة للنقطة 29 بالمركز الثامن بالتساوى مع سبورتنج بينما توقف رصيد دكرنس عند النقطة 33 ليحافظ على المركز السادس.

أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد عبد العزيز "حكم ساحة" ، صالح محمد على "مساعد أول" ، مكرم جمال موافى "مساعد ثانى" ، ياسر عبد الحق "حكم رابع" ، علاء نبيه "مراقب مسابقات".

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