أعراض الفطر الأسود وأماكن والفئات الأكثر عرضة للإصابة وأماكن تواجده

أعراض الفطر الأسود .. انتاب العالم أجمع حالة من الذعر والقلق، عقب الإعلان عن عودة الفطر الأسود من جديد، ومع مصابي فيروس كورونا، ولاسيما في الهند، قبل أن يتم الإعلان عن ظهوره في بعض الدول.





أعراض الفطر الأسود





وتساءل الكثيرون عن أعراض الفطر الأسود بعدما صرحت السلطات الصحية في الهند عن ظهور مرض الفطر الأسود الذي يلازم العديد من مرضى فيروس كورونا.





أعراض الفطر الأسود الخطيرة





وتملك بعض المصريين تخوف بعدما أعلن شقيق الفنان الراحل سمير غانم عن وفاة النجم الكبير متأثراً بمرض الفطر الأسود بعدما أصيب بكورونا وظهرت أعراض الفطر الأسود بعينه حتى وافته المنية.





أعراض الفطر الأسود ووفاة سمير غانم





وظهرت أعراض الفطر الأسود على الفنان الراحل سمير غانم بحسب تصريحات أخيه، الذي أكد أن هذا هذا المرض من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان.





ونرصد لمتابعينا الكرام وقرائنا الأعزاء عبر بوابة "الفجر" الإلكترونية أبرز المعلومات عن المرض وأعراض الفطر الأسود والفئات الأكثر عرضة للإصابة في السطور التالية:





يعتبر مرض الفطر الأسود فطر فطر مخاطي يرافق فيروس كورونا ويؤدي للوفاة وهو ينتج عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، أو بعض الأطعمة العفنة.





مرض الفطر الأسود ليس معدي





وأشارت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن مرض الفطر الأسود يمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، إلا أنه غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر، ولكنه عدوى فطرية خطيرة نادرة، تسببها الفطريات المخاطية.





أماكن يوجد بها مرض الفطر الأسود





ويوجد الفيروس المتسبب في مرض الفطر الأسود في الغرف غير جيدة التهوية والأسطح الرطبة والتربة، إلى جانب النباتات المتعفنة، والخضروات والفواكه الفاسدة.





أعراض مرض الفطر الأسود





إفرازات أنفية سوداء أو دموية.





انسداد أو احتقان بالأنف.





ألم في جزء واحد من الوجه.





لون أسود على جسر الأنف.





التهاب الجيوب الأنفية أو الرئتين.





ارتخاء الإسنان.





تنميل أو انتفاخ.





ألم موضعي في عظام الوجنة.





عدم وضوح الرؤية مع الشعور بالألم.





العمى.





تعفن الأطراف.





إصابة الفك.





ألم في الصدر.





الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود





وتوجد بعض الفئات التي تعتبر أكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود من غيرها، وعلى رأسها مرضى فيروس كورونا، والأشخاص الذين يتناولون المنشطات، إلى جانب مرضى السرطان، والذين يحتاجون لزراعة الأعضاء.



