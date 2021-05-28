وزيرة البيئة تدعوا إلى تنفيذ مشروع الهوية البصرية في جميع المحافظات

اجتمع خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، د. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات؛ لمناقشة مقترح الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، وذلك بمقر الوزارة.





أكد الوزير خلال الاجتماع على التكليف الرئاسي بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر من أجل وضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية مما يسهم إيجابيًا فى الترويج السياحى لها.





ومن جانبها، أكدت د. ياسمين فؤاد على أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لتوصية رئيس مجلس الوزراء للتشاور وتحقيق مزيد من المصالح لجميع الأطراف وتحقيق أقصى فائدة من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، موضحة أننا فى مرحلة هامة من التنمية التي تشهدها مصر تحرص فيها القيادة السياسية على أن تكون كافة مشروعاتها لها مزايا على كافة المستويات وتعطى قيمة مضافة.





وأشادت وزيرة البيئة بمشروع الهوية البصرية لشرم الشيخ المقدم من الجامعة الألمانية بالتعاون مع الهيئة الهندسية.



