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الأهلي يدرس ضم نجم غزل المحلة في الصيف

الخميس 27/مايو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، التعاقد مع هشام عادل الشهير بـ"بلحة"، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

بلحة يقترب من الأهلي

وكان أحد وكلاء اللاعبين قد عرض هشام عادل "بلحة" جناح فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تمهيدا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إمكانية ضم "بلحة" خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لاسيما وأن اللاعب قد نال إعجاب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني.

وسجل هشام عادل بلحة 4 أهداف مع الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة حيث يقدم اللاعب مستويات طيبة مع الفلاحين خلال الموسم الحالي، تحت قيادة مدربه خالد عيد.

 

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