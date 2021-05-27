هكذا أحيت رانيا فريد شوقي ذكرى ميلاد فاتن حمامة

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ذكري ميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة.









ونشرت رانيا فريد شوقي صورة لـ فاتن حمامة وعلقت قائلة: "النهاردة ذكري ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ٢٧ مايو يعني برج الجوزاء في أحلي من كده للجوزائيين؟، إن الهانم الفنانة العظيمة جوزائيه.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. جوزاء وافتخر".





وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فاتن حمامة، والتى تعد واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية، وتجاوز عدد أعمالها 100 عمل، تنوعت بين السينما والإذاعة والتليفزيون.





وتميزت فاتن حمامة بجانب موهبتها بذكائها الفنى الشديد سواء فى اختيار أعمالها أو الحفاظ على مكانتها الفنية على مدار السنوات الطويلة، وهو ما جعلها تحصد لقب "سيدة الشاشة العربية"، لتبقى رغم رحيلها حاضرة فى الأذهان والقلوب.



