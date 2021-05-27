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برشلونة مصمم على عودة جوارديولا

الخميس 27/مايو/2021 - 07:00 م
جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني يطمح أن تكون لديه فرصة جيدة لإقناع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بالعودة إلى تدريب البلوجرانا من جديد في ظل رغبة لابورتا في الاستغناء عن المدير الفني الحالي الهولندي رونالد كومان وبدء مشروع جديد.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن لابورتا مقتنع بأن جوارديولا هو المدير الفني الأفضل في العالم وينوي إقناعه بالعودة إلى برشلونة بعد الفترة الذهبية للفريق الكتالوني تحت قيادته عندما كان لابورتا هو الرئيس أيضاً.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا يعتقد أن تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه تشيلسي في النهائي يوم السبت المقبل سيكون سبباً لرحيل جوارديولا بعد إنجاز المهمة الأوروبية المنتظرة من سنوات بالنسبة لجوارديولا والمان سيتي على حد سواء.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هُناك سيناريو محتمل تفكر فيه إدارة برشلونة لو لم تنجح المساعي في التعاقد مع جوارديولا في الصيف المقبل وهو استمرار كومان لمدة موسم آخر ومحاولة إقناع جوارديولا للعودة في الموسم المقبل 2022.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن عودة جوارديولا ستكون صعبة في جميع الأحوال لأنه يمتلك عقداً مع مانشستر سيتي حتى 2023 والوضع المالي في النادي الإنجليزي ممتاز على عكس برشلونة حتى أنه يُقال بأنهم يريدون التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي من أجل إقناع جوارديولا أكثر بالبقاء.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من كل ما تم ذكره إلا أن لابورتا لديه إيمان بقدرته على إقناع جوارديولا بالعودة من جديد وهو يعرف أنه وعائلته يحبون العيش في برشلونة وقد اشتروا مؤخراً منزلاً رائعاً هناك.

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