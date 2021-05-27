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عوائد سندات لبنان الدولارية تقفز مع مؤشرات على اشتداد أزمة السيولة

الخميس 27/مايو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
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ارتفع العائد على سندات لبنان الدولارية في تعاملات الخميس 27 مايو، بعد أن قال مصرف لبنان المركزي إنه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعمة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للبنوك في علامة لا تخطئها العين على اشتداد أزمة السيولة في بلد يئن بالأساس تحت وطأة صعوبات اقتصادية جمة.

وأظهرت بيانات منصة Bondevalue، المتخصصة في تعقب أداء أدوات الدخل الثابت، ارتفاع العائد على سندات لبنان لأجل مارس 2037 بنحو 36 نقطة أساس إلى 45%.

فيما قفز العائد على السندات الدولاية استحقاق مارس2027 بنحو 34 نقطة أساس إلى 60.7%.

وصعدت عوائد سندات لبنانية تستحق في 2028 بنحو 17 نقطة أساس إلى 51%.

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