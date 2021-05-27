رئيس هيئة الأركان العامة اليوناني يحضر مناورات تمرين "عين الصقر 2"

حضر رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الفريق الأول الركن كونستنتينوس فلوروس يرافقه نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي أمس, مناورات تمرين "عين الصقر 2" في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي, بمشاركة القوات الجوية السعودية واليونانية.

واستمع لإيجاز عن التمرين، وشاهد عرضاً جوياً للصقور السعودية والطائرات المشاركة بالتمرين .