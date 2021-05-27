سويسرا تتخلى عن معاهدة متعثرة مع الاتحاد الأوروبي





قررت الحكومة السويسرية الأربعاء 26 مايو التخلي عن معاهدة متعثرة مع الاتحاد الأوروبي وسط معارضة محلية شديدة لاتفاق كان من شأنه أن يساهم في تبسيط وتعزيز العلاقات مع أكبر شريك تجاري للبلاد.





وقالت الحكومة، عقب اجتماع لتحديد كيفية المضي قدما فيما يتعلق بالأزمة المستمرة منذ وقت طويل مع بروكسل، إنها "خلصت إلى أنه لاتزال توجد خلافات كبيرة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن جوانب الاتفاق الرئيسية، وبالتالي فإن شروط توقيع الاتفاق لم تتحقق".





وأضافت قائلة "اتخذ المجلس الاتحادي اليوم قرارا بعدم التوقيع على الاتفاق، وأبلغ الاتحاد الأوروبي بهذا القرار.





وبذلك تصل المفاوضات حول مسودة "المعاهدة" إلى نهايتها.





وعبًرت المفوضية الأوروبية عن الآسف لقرار الحكومة السويسرية، قائلة إن هذه الخطوة ستمنع تطوير الروابط بين الجانبين ومشاركة سويسرا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.





وقالت المفوضية في بيان "بدون هذه الاتفاقية فإن عملية تحديث علاقتنا لن تكون ممكنة".





ويوجد حاليا أكثر من 100 اتفاقية ثنائية تحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا وستبقى سارية.





ولكن الإخفاق في الاتفاق على المعاهدة يحرم سويسرا من أي فرصة جديدة للنفاذ إلى السوق الموحدة، مثل شبكة موحدة للكهرباء، وستنقضي الاتفاقيات القائمة أيضا مع مرور الزمن.